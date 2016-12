06:54 - Un uomo è stato arrestato per le esplosioni che si sono verificate mercoledì scorso a Taiyuan, nel nord della Cina, provocando la morte di una persona. L' uomo ha confessato di aver preparato e fatto esplodere degli ordigni rudimentali nei pressi della locale sede del Partito Comunista Cinese. L'arrestato, di nome Feng Zhijun, aveva in precedenza scontato una condanna a nove anni di prigione per furto.