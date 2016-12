05:55 - E' stata confermata la condanna all'ergastolo per Bo Xilai, l'ex leader comunista cinese, caduto in disgrazia l'anno scorso dopo essere stato riconosciuto colpevole di corruzione e abuso di potere. Dopo la prima condanna arrivata in agosto, Bo Xilai aveva fatto ricorso in appello presso l'Alta Corte dello Shandong.