Cina, 7 bambini morti dopo aver fatto il vaccino contro l'epatite B

08:55 - Almeno sette bambini sono morti in Cina dopo aver ricevuto un vaccino contro l'epatite B. Lo riportano i media locali sollecitando una ferma risposta delle autorità. L'agenzia del farmaco cinese ha intanto sospeso l'uso del preparato, prodotto da un'azienda locale. Oltre 44 milioni di dosi di questo vaccino sono in magazzino o sono già state vendute in 27 province e regioni.

Secondo alcuni media cinesi, ci sarebbe inoltre anche un altro decesso di un bimbo al quale è stato inoculato un vaccino prodotto da un'altra ditta.



Quella contro l'epatite B è una delle dieci vaccinazioni gratuite e obbligatorie e viene somministrata in più fasi, la prima delle quali a 24 ore della nascita. Il caso riaccende la polemica sulla lunga lista di scandali nelle industrie alimentari e farmaceutiche del Paese, alimentato anche da lassismo e corruzione delle autorità di vigilanza.