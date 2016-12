04:30 - L'ex capo della polizia segreta del dittatore cileno Augusto Pinochet si è suicidato nella propria abitazione di Santiago approfittando di un permesso carcerario. Il generale a riposo Odlaner Mena Salinas, 87 anni, ex capo della Centrale nazionale di informazioni (Cni) e ritenuto responsabile di decine di omicidi, sequestri e torture, si è sparato un colpo di pistola al cuore. Mena stava per essere trasferito in un carcere comune.