01:28 - Un terremoto di magnitudo 6.6 Richter è stato registrato in mare, al largo delle coste del Cile. Lo segnala l'Istituto geosismico statunitense Usgs. L'epicentro è a 65 chilometri a sud-ovest di Coquimbo. Il Servizio idrografico e oceanografico cileno ha reso noto che per ora non c'è il rischio di uno tsunami.