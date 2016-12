Ciclone in India, 525mila evacuati

14:44 - Almeno 525mila persone sono state evacuate fino ad oggi negli Stati occidentali indiani di Orissa e Andhra Pradesh in vista dell'arrivo del super-ciclone Phailin. Lo scrive l'agenzia di stampa Pti. Intanto, tre persone sono morte in altrettanti incidenti in Orissa per la caduta di alberi causata dalle piogge battenti e dai venti che hanno raggiunto punte di 240 km/h.

Il presidente della Repubblica, Pranab Mukherjee, ha interrotto per ragioni di prudenza una visita privata nello Stato di West Bengala che dovrebbe essere toccato, anche se marginalmente, dal ciclone. Il sottosegretario agli Interni, Anil Goswami ha dichiarato che almeno 425mila persone sono state allontanate dai villaggi costieri in Orissa e 100mila da quelli dell'Andhra Pradesh. Secondo le ultime stime, Phailin dovrebbe toccare terra verso le 20 locali, le 16:30 italiane.