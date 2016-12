Tgcom24 >

Mondo >

Charles Manson e Star, il satanista e la 25enne presto saranno marito e moglie 22 novembre 2013 Charles Manson e Star, il satanista e la 25enne presto saranno marito e moglie Il criminale più controverso d'America innamorato (corrisposto) di una fan Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:34 - Charles Manson, 79 anni, presto convolerà a nozze con la 25enne Star. La notizia bislacca è stata annunciata, in un'intervista al Rolling Stone Usa, direttamente dalla ragazza che si è perdutamente innamorata del killer all'età di 19 anni, quando ha deciso di andare a trovare nel carcere di Corcoran, in California, il suo "maestro". Star, che è il nome che il satanista le ha dato, è andata via di casa nel Missouri quando ha potuto, sfuggendo a una famiglia molto religiosa, che l'ha segregata in casa dopo che lei ha iniziato ad assumere droghe. La giovane, sin dopo le prime visite, ha deciso di trasferirsi vicino all'istituto penitenziario per stare vicino al suo amato, assassino tra gli altri di Sharon Tate, attrice e moglie del regista Roman Polanski, uccisa nel 1969. Il personaggio più controverso dei criminali d'America però smentisce: "E' una stronzata. Lo facciamo solo per il pubblico".