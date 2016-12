Caso marò, Farnesina all'ambasciata indiana: "Soluzione rapida"

18:46 - Il ministero degli Esteri auspica una soluzione rapida e positiva per la vicenda dei due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Il segretario generale della Farnesina, presentando all'ambasciatore indiano a Roma l'odg approvato all'unanimità dalla Camera sul caso, ha espresso la forte aspettativa che il procedimento in India possa concludersi presto e con esito quanto più favorevole ai due militari italiani.

Nel colloquio con l'ambasciatore Basant Kumar Gupta il segretario generale della Farnesina ha espresso la forte aspettativa italiana che il procedimento in corso in India possa ormai concludersi sollecitamente e con esito quanto più favorevole ai due marò.



E' infatti attesa a giorni la conclusione dell'indagine da parte delle autorità investigative indiane, che sono state così ancora una volta sensibilizzate sulla cruciale importanza che il caso riveste per i rapporti tra Italia e India.



Secondo il ministero l'ambasciatore Gupta ha recepito il messaggio con attenzione, assicurando che lo avrebbe trasmesso immediatamente alle autorità di New Delhi. Valensise ha inoltre annunciato una prossima missione in India dell'inviato speciale del governo, Staffan de Mistura, per continuare a seguire da vicino l'attuale, delicata fase della vicenda.