23:57 - Le autorità greche hanno chiesto l'aiuto dell'Interpol per identificare Maria, la bimba bionda e con gli occhi verdi trovata dalla polizia greca mercoledì in un campo rom a Farsala). Lo ha annunciato la stessa Interpol. La ricerca partirà dal profilo del Dna della bambina che è stato comunicato a tutti i paesi membri dell'organizzazione di cooperazione tra polizie con sede a Lione, in Francia.