Casa Bianca loda il lavoro di Letta

01:09 - Barack Obama e il premier Enrico Letta hanno stabilito un rapporto stretto e una collaborazione molto produttiva sin dal giorno in cui il primo ministro si è insediato. Lo riferisce la Casa Bianca, in vista dell'incontro a Washington il 17 novembre. "Letta è un partner molto stretto nel sostenere la sicurezza globale". I due leader sono d'accordo sull'importanza di creare nuovi posti di lavoro per i giovani disoccupati in entrambi i Paesi.