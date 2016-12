01:04 - La donna protagonista dell'inseguimento a Washington tra la Casa Bianca e il Campidoglio era disarmata. Tutti gli spari sono venuti dalle armi degli agenti, che ora si difendono: "Abbiamo agito in maniera appropriata". La vittima, Miriam Carey, aveva 34 anni ed era una igienista mentale. Aveva abitato a Brooklyn e aveva il permesso di lavorare a New York, in Connecticut e nelle prigioni dello Stato.