Canberra, celebrati i primi matrimoni gay

08:51 - Celebrati in Australia i primi matrimoni gay. A fine ottobre il parlamento del Territorio di Canberra ha infatti approvato una legge che permette le unioni tra persone dello stesso sesso. Le prime cerimonie sono state celebrate alcuni minuti dopo l'entrata in vigore del Marriage Equality Act, legge tuttavia a rischio perché in contrasto con una norma federale del 2004 che vieta esplicitamente le nozze gay.

Le coppie omosessuali che, dopo l'approvazione della legge si sono "prenotate" per unirsi in matrimonio sono 47. "Questo è un giorno importante per le coppie dello stesso sesso e le nostre famiglie, ma anche per la nazione , perché oggi l'Australia è un Paese più giusto e più equo", ha detto l'attivista gay, e fra i promotori della legge, Rodney Croome .