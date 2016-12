Canada, vince 40 mln alla lotteria e dona tutto in beneficenza

00:12 - Vince 40 milioni alla lotteria, ma decide di donare tutto in beneficenza, in ricordo della moglie morta un anno fa di cancro. L'obiettivo di Tom Crist, 64 enne di Calgary, in Canada, è quello di finanziare la lotta ai tumori. E la prima donazione da 1,2 milioni di dollari è già andata all'Alberta Cancer Foundation che raccoglie fondi per il Tom Baker Cancer Centre, dove è stata curata la moglie di Crist, Jan, per il male che l'ha uccisa.

L'uomo, ex amministratore delegato di una società di elettronica, ora in pensione, ha scoperto in maggio di aver vinto il premio, ma ha deciso di mantenere il segreto, anche con amici e parenti, fino a che le autorità della Western Canada Lottery Corporation hanno reso pubblico come di consueto il nome del vincitore di una ingente somma.



"Mio padre è un uomo umile", ha commentato il figlio Dallas. Il vincitore ha detto: "Sono abbastanza fortunato, ho raggiunto buoni risultati finanziari da solo. Non ho bisogno di soldi".