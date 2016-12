Canada, tenta il suicidio in diretta sul web davanti a 200 persone che lo incoraggiano

Tgcom24 >

11:47 - Ha annunciato al mondo la sua intenzione di farla finita, poi ha acceso la webcam, ingerito delle pillole con la vodka e ha dato fuoco alla sua stanza. Stephen, 20 anni, avrebbe tentato di uccidersi in una camera da letto, forse nel dormitorio dell'università dell'Ontario, in Canada. Davanti a 200 spettatori. Provvidenziale l'intervento dei Vigili del fuoco: ora il giovane sarebbe in ospedale anche se c'è chi pensa a una bufala.

Già tra coloro che hanno seguito la drammatica diretta c'era chi lo prendeva in giro, accusandolo di avere orchestrato una messinscena. Ma c'era anche chi lo ha incoraggiava a togliersi davvero la vita.



A ospitare la diretta è stato il sito 4Chan, che consente il collegamento anonimo e permette fino a un massimo di duecento visitatori in contemporanea. Limite raggiunto per assistere al tragico gesto di Stephen.