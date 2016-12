07:24 - E' morto per cause naturali Vito Rizzuto, ultimo capo della potente famiglia mafiosa siculo-canadese. Rizzuto, che aveva 67 anni, si è spento per "complicazioni polmonari" al Sacre-Coeur Hospital di Montreal dove era stato ricoverato nei giorni scorsi. La scomparsa del boss coincide con la fase più turbolenta di una faida tra le cosche canadesi.