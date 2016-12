Canada, a processo hacker 12enne

23:42 - Un adolescente canadese è stato accusato di aver attaccato i siti della polizia e altri indirizzi governativi del Canada, per conto del collettivo di hacker di Anonymous, in cambio di videogame. Il 12enne è comparso davanti al giudice nell'udienza preliminare accompagnato dal padre. "Ha 12 anni e non e' stato mosso da motivazioni politiche", ha spiegato il suo avvocato. La polizia stima che abbia causato un danno pari a 60mila dollari.