19:54 - Almeno 50 persone sono morte in Perù quando un camion è precipitato in un burrone di 300 metri sulla strada che porta da Santa Teresa a Cusco, sulle Ande. Il camion, usato per il trasporto di passeggeri, è uscito di strada in un tratto particolarmente pericoloso; fonti ufficiali hanno detto che tutti coloro che si trovavano a bordo del veicolo (ma non è noto il numero preciso) sono morti.