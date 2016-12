07:53 - Una donna, Vong Voleak, è stata uccisa in Cambogia, a Phnom Penh, da un colpo di arma da fuoco durante una manifestazione dei lavoratori tessili degenerata in scontri tra gli operai e la polizia. "Mia mamma è stata colpita in pieno petto", ha detto la figlia della donna, Voleak Vong. La Ong per i diritti umani Licadho ha confermato il decesso della donna.