15:59 - I blindati dell'esercito egiziano si sono schierati per bloccare le vie di accesso a piazza Tahrir, al Cairo, dove le forze dell'ordine hanno lanciato lacrimogeni contro i manifestanti pro-Morsi per disperderli. Centinaia di sostenitori del presidente deposto hanno marciato sulla piazza per protestare contro l'uccisione di uno studente, tre giorni fa.