Brooklyn, uccide donna e 4 figli

11:01 - Strage in una appartamento di Brooklyn. Un uomo di 25 anni, poi arrestato dalla polizia, è entrato in una casa, uccidendo a coltellate una donna e i suoi quattro figli, dai nove ai due anni. Ignote, al momento, le cause del gesto. Dopo aver compiuto la carneficina, il 25enne, probabilmente parente delle vittime, si è lasciato tranquillamente ammanettare dagli agenti, intevenuti su segnalazione dei vicini.

Ancora ignote sia le generalità delle vittime e del loro carnefice, sia la causa che ha spinto l'uomo a colpire senza pietà una donna con i suoi giovani figli, tre dei quali sono morti subiti, mentre un quarto, il più grande, è spirato all'ospedale. Si sospettano dissidi o vendette familiari, dato che l'omicida, secondo fonti non confermate, potrebbe essere un parente. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i poliziotti sono intervenuti dopo una telefonata al 911: al loro arrivo si sono trovati la scena raccapricciante dei 5 corpi martoriati.