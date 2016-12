Brasile, sepolto vivo in un cimitero L'uomo è stato estratto dalla tomba

09:51 - Come in un film dell'orrore, una donna in visita a un cimitero di Ferraz de Vasconcelos, in Brasile, si è vista spuntare da sotto terra il braccio e la testa di un uomo. Nessuno zombie, in realtà l'uomo era stato sepolto vivo dai suoi assalitori che, dopo averlo picchiato violentemente nel corso di una rissa, pensando fosse morto, avevano cercato di nascondere il corpo nel cimitero del paese dello Stato di San Paolo.

La donna ha raccontato di aver sentito dei rumori strani mentre, al cimitero, stava visitando la tomba di famiglia. E di aver visto all'improvviso il corpo di un uomo che emergeva, vivo, dalla tomba, agitando le braccia. "Ero pietrificata - dice - quando ho visto quell'uomo che saliva dal mondo dei morti. Una visione terrificante. Dalla terra sono uscite la testa e le mani. E agitava le braccia, cercando disperatamente di uscire".



In un primo momento la donna è fuggita via urlando, ma poi è ritornata e ha chiamato i soccorsi, che hanno trovato quell'uomo sepolto vivo. "La polizia inizialmente non voleva credermi - racconta la donna -. Erano convinti che si trattasse di uno scherzo e che io avrei solo fatto perdere loro del tempo. Hanno cominciato a chiedermi se dicevo sul serio, se li stavo prendendo in giro". Alla fine, la donna ha dovuto andare all'ufficio di sorveglianza del cimitero, pregando che i responsabili confermassero alla polizia che quel racconto era la pura verità.