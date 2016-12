00:26 - Un edificio di cinque piani ancora in costruzione è crollato a San Paolo, in Brasile: diversi sarebbero i dispersi. Secondo i vigili del fuoco, che stanno lavorando sul posto, potrebbero infatti esserci diverse persone intrappolate fra le macerie, in particolare operai edili impegnati nel cantiere. Cani da ricerca sono già in azione sul luogo per individuare eventuali sopravvissuti.