Bosnia, il mistero dello stagno

A Sanica, piccolo paese in Bosnia, un'immensa voragine ha inghiottito misteriosamente uno stagno intero. Lo stagno aveva circa 20 metri di diametro ed è stato inghiottito da un "abisso", come lo chiamano i residenti locali,largo più del doppio e profondo 30 metri. Ormai l'acqua, i pesci e gli animali che vivevano placidi nella vicinanze, restano solo un vago ricordo. Intanto si moltiplicano le teorie e le ipotesi sulle cause della scomparsa. Fra le più curiose l'idea che questa grande voragine sia stata opera dello spirito dell'uomo che abitava nella casetta rosa confinante il laghetto. Un fenomeno chiamato Sinkhole, successo diverse volte, tanto che in Florida le agenzie di assicurazione arrivano a 17 richieste di risarcimento al giorno per danni da "voragini".