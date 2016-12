Bombe su Aleppo: morti 18 bimbi

18:42 - Ci sono almeno 18 bambini tra le vittime di una serie di bombardamenti aerei compiuti dalle forze del regime siriano su un quartiere orientale di Aleppo, nel nord della Siria. Lo ha denunciato la Coalizione nazionale siariana, la principale piattaforma dell'opposizione del Paese. Oltre ai bambini fra le vittime, stando a quanto riferito da alcune fonti locali, ci sarebbero anche due adolescenti di 14 e 16 anni, una donna e un anziano di 80 anni.

Almeno 43 le vittime di oggi - Sono "almeno 43 i civili" uccisi dai bombardamenti degli aerei del governo siriano sul sobborgo al-Sha'ar di Aleppo: lo denuncia la Coalizione nazionale siriana in un comunicato. Il raid odierno "è senza precedenti" per intensità di fuoco. "Il regime vuole punire i civili e coprire l'insuccesso nelle operazioni militari per riconquistare i sobborghi di Aleppo", afferma la Coalizione.



Conferenza di pace spostata a Montreux - La conferenza di pace sulla Siria in programma il 22 gennaio non si aprirà a Ginevra come inizialmente previsto, bensì nella vicina Montreux, in Svizzera. Lo ha confermato la portavoce di Lakhdar Brahimi, mediatore internazionale per la crisi in Siria. La decisione dello spostamento è stata presa per ragioni logistiche. Battezzata Ginevra 2, la conferenza sarà inaugurata a Montreux dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, alla presenza dei Paesi invitati, di cui non ci conosce ancora l'elenco. "La Conferenza riprenderà il 24 gennaio al Palais des Nations, sede dell'Onu, a Ginevra", in presenza delle delegazioni delle parti in conflitto in Siria e del mediatore Brahimi. Ancora non è stata stabilita la durata della Conferenza, ha aggiunto la portavoce. Venerdì, 20 dicembre, ci sarà invece un nuovo "trilaterale" tra il mediatore Brahimi e le delegazioni di Usa e Russia, i due Paesi all'origine dell'iniziativa della Conferenza di pace sulla Siria. La riunione sarà successivamente allargata ai rappresentanti dei cinque Paesi membri del Consiglio di sicurezza dell'Onu, dei Paesi limitrofi della Siria, della Lega araba e dell'Unione europea.