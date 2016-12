Bolivia, lanciato primo satellite

06:08 - Migliaia di boliviani hanno partecipato ai festeggiamenti organizzati in tutto il Paese in occasione del lancio di Tupac Katari, il primo satellite di telecomunicazioni del paese andino, eseguito dalla base spaziale di Xi Chan, nel sudest della Cina. Il presidente Evo Morales si era recato a Xi Chan per seguire il lancio, mentre il suo vice Alvaro Garcia ha annunciato da La Paz l'evento: "Facciamo oggi il primo passo per essere presenti nel cielo".