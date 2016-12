Boeing si schianta in Russia: 50 morti

09:00 - Un aereo si è schiantato in Russia causando la morte di 50 persone. Lo ha confermato il ministero russo per le Emergenze, precisando che non ci sono superstiti. Il volo, un Boeing 737, era partito da Mosca con destinazione Kazan: dopo lo schianto, che è avvenuto al momento dell'atterraggio, l'aereo è esploso.

A bordo si trovavano 44 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. Il volo, che avrebbe tentato di atterrare più volte, era della compagnia locale "Tatarstan Airline". Ancora ignote le cause dello schianto, fonti della sicurezza hanno ipotizzato un errore del pilota. Le tv locali hanno descritto condizioni del tempo avverse con forti venti, nuvole e temperature sotto lo zero. La terza pista è naturalmente quella del guasto tecnico. Il presidente Vladimir Putin ha costituito una commissione di inchiesta per indagare sulle ragioni dell'incidente.



Tra le vittime anche il figlio del presidente della regione - Tra le 50 persone morte nello schianto in Tatarstan, nella Russia centrale, c'è anche uno dei figli del presidente della regione, Rustam Minnikhanov. Stando alla lista dei passeggeri pubblicata su alcuni siti, Irek, questo il nome della vittima, si trovava sull'aereo.



Tragedie aeree in Russia, la lunga lista - Negli ultimi anni in Russia sono aumentati gli incidenti nel trasporto aereo, tanto che le autorità hanno ordinato di sostituire gli apparecchi più vetusti, di progettazione sovietica, e lanciato una verifica su molte compagnie aeree, specie quelle minori che operano sull'immenso territorio della Federazione, dove spesso per spostarsi la via dei cieli è l'unica opzione. Nell'aprile del 2012, 31 persone morirono nello schianto di un aereo poco dopo il decollo in Siberia. A settembre del 2011, 44 persone rimasero uccise nell'incidente di uno Yak-42 vicino alla città di Yaroslav.