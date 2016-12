01:28 - L'obiettivo del raid americano in Somalia da parte del "Team Six" dei Navy Seal era Ikrima, uno dei comandanti di Shabaab. Lo afferma un funzionario del governo Usa, senza specificare se Ikrima sia stato catturato od ucciso. Ikrima è un keniota di origine somale, con legami sia con Shabaab in Somalia sia con il gruppo jihadista keniota al-Hijra.