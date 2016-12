Black Friday, giovane morto a guida

01:34 - Un diciannovenne, Patrick Henry Boyd, è morto dopo essersi addormentato al volante di ritorno dal Black Friday. E' successo in North Carolina. Il ragazzo, alla guida della sua auto, stava rientrando dallo shopping insieme ad altri quattro amici, ricoverati in seguito alle ferite riscontrate. La vettura andava a circa 80 chilometri all'ora quando si è scontrata con un segnale stradale: sull'asfalto non ci sono segni di frenata.