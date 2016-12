Tgcom24 >

6 novembre 2013

Finisce dopo 20 anni l'era repubblicana della Grande Mela: "Grazie a tutti", ha twittato dopo la notizia della vittoria. Il neosindaco promette grandi novità per la città: "Combatterò le disuguaglianze"

18:58 - Bill De Blasio, democratico di origini italiane, nuovo sindaco di New York, promette "grandi cambiamenti" per la città. La vittoria era nell'aria: gli exit poll e le prime proiezioni già non lasciavano dubbi, come del resto i sondaggi delle ultime settimane. Il repubblicano Joe Lotha è stato staccato di almeno 30 punti. Dopo la vittoria di De Blasio, è arrivata anche la telefonata di congratulazioni arrivata da Barack Obama.

Per Lotha, pupillo dell'ex sindaco Rudolph Giuliani, che si proponeva come il candidato più in continuità con i dodici anni di regno incontrastato del miliardario Michael Bloomberg, è stata una vera e propria debacle.



Nypost: "Back to Ussr" - "Back to USSR", titolava invece il New York Post a proposito della vittoria annunciata del "populista" De Blasio, la cui agenda progressista prevede più tasse per i ricchi e più servizi sociali per le classe sociali più deboli, passando per un aumento del salario minimo. Obiettivi che non sarà per nulla facile raggiungere, ma che imprimeranno una vera e propria svolta liberal alle politiche della prima città d'America.



I ringraziamenti "multilingue" di De Blasio - "Grazie New York", ha twittato De Blasio appena usciti i primi exit poll. A Brooklyn è esplosa la festa. Alla Park Slope Armory, quartier generale dell'italoamericano, i fan tutti in delirio. "Il nostro lavoro è appena iniziato", ha esultato il vincitore, a cui lo sconfitto Lotha ha telefonato per le congratulazioni. "Siamo molto orgogliosi", ha urlato De Blasio. Poi alla folla festante si è rivolto anche in spagnolo: "Empezamos a caminar como una sola ciudad", "cominciamo a camminare come una sola città".



Poi il saluto all'Italia: "Grazie a tutti", ha detto nella lingua dei nonni materni che emigrarono negli Stati Uniti dal sud Italia. E un saluto particolare va a Sant'Agata dei Goti (Benevento), dove nella nottata, come a Brooklyn, sono esplosi i festeggiamenti.



"A New York ci saranno grandi cambiamenti" - "Big changes", grandi cambiamenti in vista per New York: è stata la promessa del nuovo sindaco. "Compiremo la missione che il popolo ci ha affidato", ha annunciato De Blasio, assicurando che si metterà subito al lavoro per costituire un governo "progressista, competente, diverso che combatterà per il futuro di tutte le famiglie di New York".



McAuliffe governatore della Virginia, Christie del New Jersey - Il candidato democratico Terry McAuliffe si aggiudica la poltrona di governatore della Virginia, battendo il repubblicano Ken Cuccinelli. In New Jersey è invece stato il candidato repubblicano a vincere la corsa per la poltrona di governatore, aggiudicandosi il secondo mandato a scapito della candidata democratica Barbara Buono.