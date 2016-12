Bild: "Missili russi a confine con Ue"

19:57 - La Russia avrebbe installato diverse batterie di missili a corto raggio Iskander-M per testate atomiche al confine con l'Unione europea, in risposta al progetto di scudo anti-missile in Europa. Lo scrive il quotidiano tedesco Bild citando fonti di sicurezza. Vladimir Putin avrebbe dunque dato seguito alle minacce stanziando i missili vicino al confine polacco nell'enclave russa di Kaliningrad. In corso le verifiche da parte della Nato.

Secondo le rivelazioni in esclusiva del quotidiano tedesco Bild, Mosca avrebbe dunque già risposto allo scudo antimissilistico Usa in Europa dispiegando "negli ultimi 12 mesi" un "numero a due cifre" di batterie di missili a corto raggio alla frontiera con la Ue: nell'enclave russa di Kaliningrad, tra Polonia e Lituania, e lungo il confine con i Paesi Baltici. La conferma arriverebbe anche da immagini satellitari.



"Non aspiriamo allo status di superpotenza come pretesto egemonico, ma nessuno dovrebbe illudersi sulla possibilità di ottenere una superiorità militare sulla Russia, risponderemo a ogni sfida, politicamente e tecnologicamente", aveva dichiarato Putin.