Berlino, il dipendente di un supermercato diventa re in Ghana

Capo del reparto frutta e verdura di una piccola catena di supermercati tedesca e re di una piccola comunità di 3.500 persone in Ghana. E' lo straordinario destino toccato in sorte a Didi de Graft, 47enne nato in Ghana, arrivato in Germania da studente nel 1989 e finito inaspettatamente con una corona in testa.

E' il tabloid Bild a raccontare la curiosa vicenda. De Graft entra giovane nella catena Jibi di Bielefeld, in Nordeno-Vestfalia, fa subito carriera e diventa responsabile per il settore frutta e verdura. A Bielefeld conosce la moglie Lisa, da cui poi avrà un figlio, Marvin.



Un giorno del 2009 de Graft riceve la telefonata dello zio, re di Suma Ahrenko, città ghanese della regione di Brong-Ahafo. A 78 anni il vecchio re non aveva più la giusta energia per vigilare sui sudditi: "Sono troppo vecchio, devi continuare tu", avrebbe detto al suo erede, secondo quanto riporta Bild. Da allora de Graft è diventato re di Suma Ahrenko, precisamente re Nana Adutwum Barimah. Nonostante l'onore di possedere corona e scettro, vuole fare il sovrano a distanza, dalla Germania, senza mollare tutto per tornare definitivamente in Ghana, dove pure passa diverse settimane all'anno.



Così Didi de Graft, monarca 2.0, amministra il suo piccolo territorio grazie alla tecnologia: "Tutto è possibile grazie a internet e telefono, anche governare una comunità".