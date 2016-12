Berlino, Angela Merkel rieletta cancelliera

17:24 - Angela Merkel è stata rieletta con maggioranza assoluta al Bundestag per il suo terzo mandato da cancelliera. Ha ottenuto 462 voti. Per la maggioranza assoluta bastavano 316 voti, su 631 seggi del Parlamento. La Merkel, 59 anni, è la terza elezione alla guida di un governo federale: nel 2005 (la sua prima grande coalizione con i socialdemocratici), nel 2009 (coalizione con i liberali) e ora per la sua seconda grande coalizione con la Spd.