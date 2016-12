Belgrado trovata bomba d'aereo

06:22 - Una bomba d'aereo inesplosa della seconda guerra mondiale è stata rinvenuta in un quartiere centrale di Belgrado, e le autorità stanno decidendo l'eventuale evacuazione di un maggior numero di abitanti della zona, dopo un primo allontanamento di una ventina di famiglie. Non è stato ancora stato stabilito se disinnescare l'ordigno in loco o trasportarlo in un altro posto per farlo brillare. Il ritrovamento è avvenuto nel quartiere Stari Grad.