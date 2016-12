Belgio, nel letto la mummia del marito Accanto al tavolo la carcassa del cane

12:12 - Nel letto il corpo del marito mummificato e accanto al tavolo da pranzo la carcassa del cane: ha vissuto così, per almeno un anno, una donna di 69 anni di Anderlecht, in Belgio. A fare la macabra scoperta il proprietario dell'appartamento alla "Psyco". L'uomo era andato a consegnare un avviso di sfratto all'inquilina che non pagava l'affitto da 12 mesi e non voleva andare via: si è trovato davanti una scena agghiacciante, degna del miglior film dell'orrore.

I vicini sentivano da mesi cattivo odore provenire dalla casa, ma erano convinti che fosse colpa della spazzatura, perché non vedevano nessuno portarla fuori. Sapevano che la casa era abitata da una decina d'anni dalla donna e da suo marito, di 73 anni, che non vedevano da tanto, ma lei aveva spiegato che era via per sottoporsi ad alcune cure.



Nessuno aveva mai sospettato nulla, fino all'inquietante scoperta. Alla polizia allibita, la donna ha risposto che il marito si era coricato regolarmente con lei la sera prima. E' stata trasferita in un ospedale psichiatrico. Dalle prima analisi, sembra che l'uomo fosse morto da quasi un anno per cause naturali, forse nel sonno, per problemi di asma.