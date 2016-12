08:52 - Tragedia aerea in Belgio. Almeno 10 persone sono morte in un incidente aereo avvenuto nei pressi di Marchovelette, vicino a Namur. E' quanto riferisce la stampa locale. L'aereo da turismo era decollato dall'aeroporto di Temploux con a bordo diverse persone che dovevano effettuare prove di paracadutismo.

Un testimone, secondo i media locali, ha visto il velivolo da turismo, un bimotore, perdere improvvisamente l'ala destra e quindi precipitare al suolo. A bordo del velivolo, riferiscono fonti locali, oltre ai passeggeri, anche il pilota che li stava accompagnando alla zona di lancio. Nessuno è sopravvissuto allo schianto.



Il personale dell'aeroporto di Tempoloux e i componenti del locale club di paracadutismo sono sotto choc. Le vittime facevano parte dello stesso club ed aveva un'età compresa tra i 21 e i 40 anni, in molti casi genitori di bimbi ancora piccoli. I loro amici, appartenenti allo stesso club, hanno saputo della tragedia mentre erano lì ad aspettare di vederli scendere con il paracadute.



Il pilota era diventato padre per la seconda volta appena due giorni fa e l'aereo aveva già compiuto diversi voli nel corso della mattinata. La procura di Namur ha aperto un'indagine per accertare le cause dell'incidente.