12:33 - L'ex premier Saad Hariri, leader dell'opposizione libanese da tempo in esilio volontario per timore di essere ucciso nel suo Paese, ha accusato implicitamente il regime siriano e gli Hezbollah libanesi filo-iraniani di essere dietro all'attentato che ha ucciso a Beirut l'ex ministro Muhammad Shatah assieme ad almeno altre quattro persone. In una nota, ha scritto: "Chi ha ucciso Muhammad Shatah ha ucciso Rafik Hariri.