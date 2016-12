Barcellona, attivisti di Greenpeace sulla Sagrada Familia per l'equipaggio dell'Arctic

15:24 - Una decina di attivisti dell'organizzazione ambientalista Greenpeace ha scalato la Sagrada Familia, a Barcellona, per chiedere il rilascio dell'equipaggio della nave Arctic Sunrise arrestato in Russia. Gli ecologisti hanno dispiegato degli striscioni con la scritta "libertà" e con le fotografie dei 28 iscritti all'associazione, reclusi insieme a un cameramen e a un giornalista.

Greenpeace ha scelto l'opera di Antoni Gaudì affinché la dimostrazione potesse ottenere molto risalto. Lo conferma un portavoce, secondo il quale era necessario dare la massima risonanza alla rivendicazione per la messa in libertà degli ecologisti.



I Vigili del fuoco e la polizia di Barcellona hanno circondato e isolato per alcune ore la zona della Sagrada Familia.