Bangkok,nuove proteste anti governo

08:49 - Un migliaio di manifestanti antigovernativi thailandesi è riuscito a penetrare nel complesso del quartier generale dell'esercito a Bangkok. Lo ha riferito su Twitter una reporter del quotidiano "Bangkok Post" presente sul posto, specificando che i dimostranti non sono entrati nell'edificio. Altre proteste sono al momento in corso in due punti del centro della capitale, tra cui all'esterno della sede del partito di governo Puea Thai.