08:26 - Le autorità del Bahrein hanno arrestato due cittadini provenienti dai Paesi del Golfo, sospettati di pianificare un "atto terroristico" nel regno. I due, la cui nazionalità non è stata resa nota, sono ex detenuti della base americana di Guantanamo, ha riferito un capo della polizia. Secondo quanto riporta l'agenzia ufficiale Bna erano entrati in Bahrain con passaporto falso e una grande quantità di denaro.