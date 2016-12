09:48 - Una serie di esplosioni, provocate da alcune autobomba in diverse zone di Baghdad, hanno provocato almeno 37 morti, secondo fonti della polizia ed ospedaliere. Sarebbero state dieci le vetture saltate in aria in cinque quartieri della capitale irachena. Secondo le medesime fonti, i feriti sarebbero oltre la cinquantina. Gli attacchi sarebbero avvenuti in quartieri a predominanza sciita, in strade affollate.