21:10 - L'esplosione di una bomba in mezzo a dei pellegrini sciiti nella parte nord di Baghdad ha fatto almeno 20 morti e varie decine di feriti. L'attentato è avvenuto nel quartiere di Adhamiyeh, dove i pellegrini stavano dirigendosi verso un santuario per commemorare la morte di Mohammed al-Jamwad, il nono imam dell'Islam sciita. Con questo attentato salgono ad almeno 42 i morti in vari attentati nelle ultime 24 ore in Iraq.