09:01 - Come ogni anno, il Norad (North American Aerospace Defense Command, il Comando di difesa aerea del Nord America) ha messo online il sito che consente ai bambini di "tracciare" il percorso della slitta di Babbo Natale nei cieli del mondo. Ma, vista la situazione di tensione internazionale, nel video di quest'anno ha fatto scortare Santa Claus da due caccia. Un'iniziativa che ha immediatamente provocato le reazioni dei gruppi per la protezione dei bambini.

Non senza ironia, il Norad ha anche precisato che la slitta "non sarà soggetta alle stesse regole dei voli di linea che devono segnalare la loro presenza sul Mar della Cina", dove Pechino ha recentemente introdotto una zona di difesa aerea (non riconosciuta dagli Stati Uniti) a difesa delle contese isole Senkaku.



Il Comando aereo ha quindi spiegato di aver affiancato il carico di regali trainato dalle renne con "un paio di F-18" perché "aggiungere i caccia è stato un tocco di realismo: volevamo farvi sapere che questo è un nostro video, siamo militari e questa è la nostra missione".



Ma l'aggiunta non è piaciuta a tutti, tanto che Josh Golin, direttore della Campaign for a Commercial-Free Childhood ha deplorato l'iniziativa che "gioca sulle paure dei bambini che Santa Claus può essere vulnerabile a un attacco".



L'anno scorso il video natalizio (che negli Stati Uniti è un must per le festività) è stato visto da 22,3 milioni di persone, e ha generato 114mila telefonate da varie parti degli Usa.