B.Clinton farà giurare De Blasio

Sarà l'ex presidente Bill Clinton a far giurare il nuovo sindaco di New York Bill de Blasio nella cerimonia di insediamento di Capodanno. Clinton parteciperà all'evento con la moglie Hillary e userà una Bibbia appartenuta a Franklin Delano Roosevelt per il momento del giuramento. De Blasio conosce bene i Clinton e ha lavorato con entrambi: sia come direttore regionale alla Casa Bianca e manager della campagna per l'elezione di Hillary.