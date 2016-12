02:00 - E' di almeno 11 morti il bilancio dell'autobomba esplosa in Somalia, davanti all'hotel Maka al Mukarama in pieno centro a Mogadiscio. Lo ha reso noto Anshur Nur, un responsabile della polizia somala. "Undici persone sono state uccise e una decina sono rimaste ferite", ha detto il poliziotto, aggiungendo di avere visto "diverse autovetture in fiamme".