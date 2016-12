Australia, rubò e ingoiò anello: gioiello recuperato e venduto all'asta

14:04 - Un anello di diamanti ingoiato da un ladro durante una rapina a Brisbane, in Australia, e recuperato dalla polizia dopo un intervento di colonscopia, è stato venduto all'asta per l'equivalente di circa 11mila euro, 7mila meno del suo valore. Per sfuggire alla polizia David William Watts aveva ingoiato due preziosi anelli rubati a una gioielleria.

Watts, individuato e incastrato dalle telecamere di sorveglianza della gioielleria, era stato rapidamente arrestato ma formalmente incriminato solo dopo due settimane di detenzione preventiva, quando uno degli anelli era stato recuperato.



E' andato invece perduto il secondo anello, perché gli agenti di polizia avevano mancato di esaminare adeguatamente l'apposito sacco in cui Watts lo aveva "espulso", che è finito in discarica con gli altri rifiuti.



I soldi ricavati dalla vendita andranno alla Leukemia Foundation - L'anello di platino con un cuscino di diamante giallo circondato di diamantini bianchi, è stato messo all'asta online per raccolta fondi a favore della Leukemia Foundation. Il responsabile della casa d'aste Gray's Auction House ha detto ai giornalisti che la migliore offerente è stata una madre di Perth: "Uno dei suoi quattro figli è in remissione dal cancro e ha pensato fosse un buon investimento perché il denaro andrà alla Leukemia Foundation".