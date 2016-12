Australia, offre sperma a coppia infeconda e l'eredità al bimbo

09:03 - Un uomo in Australia vuole offrire gratuitamente il suo sperma a una coppia infeconda e il suo patrimonio in eredità al nascituro. L'offerta è stata pubblicata in un annuncio sul settimanale Australian Jewish News. La coppia non deve rivendicare alcuna parte del suo patrimonio mentre il donatore è ancora in vita. "Ho preparato un testamento in cui qualunque prole nasca erediti tutti i miei beni quando raggiungerà i 18 anni", recita l'annuncio.

Nessuna indicazione sul nome del generoso donatore, ma solo un indirizzo email. Il direttore del settimanale, Rod Kenning, ha detto in un'intervista radiofonica che l'offerta è la prima del genere, anche se ha pubblicato in passato diversi annunci di donne disposte a donare ovuli.