Australia, ladra tenta rapina con un'arma insolita: un tacco 12

19:56 - Tentare di estorcere soldi con un tacco 12 ha veramente il sapore di un film di James Bond. E' successo veramente, in Australia, a Perth. Un'avvenente signora ha tentato di rubare i soldi dalla cassa di un ristorante giapponese. Ha prima dato uno schiaffo al cassiere poi si è sfilata la scarpa e con un tacco a spillo da brivido ha minacciato il proprietario, che però ha resistito all'aggressione. La malvivente è uscita dal negozio senza bottino e non contenta è andata in un altro negozio dove anche lì ha tentato, sempre con il suo tacco 12, di rubare denaro. Adesso la donna è ricercata. 170 metri di altezza, tra i 20 e i 40 anni, capelli lunghi castani e ai piedi l'arma delle tentate rapine.