Attentato in Afghanistan: 18 morti Sono quasi tutti donne e bambini

18:40 - Almeno 18 persone che stavano andando, su un minibus, ad un matrimonio sono rimaste uccise in un attentato avvenuto nella provincia afghana di Ghazni. Lo riferiscono le autorità locali. Secondo la Bbc "le vittime sono quasi tutte donne e bambini: su 23 passeggeri solo 5 sono sopravvissuti".

Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia, nel primo pomeriggio una ventina di persone stavano viaggiando con un minibus per recarsi ad un matrimonio quando sono stati sorpresi dallo scoppio di un ordigno posto sul ciglio della strada. Per molti di loro non c'è stato nulla da fare. Solo cinque delle 23 persone a bordo del mezzo sono sopravvissute, ma due di loro versano in gravi condizioni.



L'attentato, uno tra i più violenti degli ultimi mesi in Afghanistan, non è stato ancora rivendicato, ma l'ordigno usato, una bomba artigianale, fa parte delle armi usate tradizionalmente dai talebani che stanno portando avanti una violenta insurrezione dopo essere stati cacciati dal potere nel 2001 dalle forze della coalizione internazionale, Stati Uniti in testa. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite le bombe artigianali hanno causato la morte di 443 persone e il ferimento di altre 917 nel solo Afghanistan nel primo semestre del 2013, un terzo in più rispetto all'anno precedente.



Questi ordigni sono facili da fabbricare e sono diventati una vera e propria minaccia soprattutto per i civili. Nella maggior parte dei casi vengono infatti posti sulle strade di grande percorrenza, ben nascosti da oggetti come radio o telefoni cellulari. Malgrado undici anni di guerra e la presenza delle forze Nato, gli episodi di violenza in Afghanistan sono oramai diventati quotidiani in alcune province. Entro la fine del 2014 e' previsto il ritiro dal Paese degli 87mila soldati della coalizione internazionale.