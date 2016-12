Attentato Hama, almeno 31 morti

12:38 - E' di almeno 31 morti il bilancio provvisorio dell'attentato avvenuto a Hama, nella Siria centrale. Lo riferisce l'Osservatorio siriano dei diritti umani. "Almeno 31 persone, tra cui alcuni soldati, sono morti quando un uomo ha fatto saltare per aria un autocarro pieno di esplosivo a un posto di blocco", ha fatto sapere l'Ong, precisando che il bilancio è destinato ad aggravarsi in quanto ci sono "decine di feriti molti in situazione critica".