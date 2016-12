Assalto a tribunale, ucciso bimbo

07:25 - Un bambino di 8 anni è rimasto ucciso assieme a un poliziotto a Rio de Janeiro, in Brasile, durante una sparatoria innescata da un assalto a un tribunale dove era in corso l'interrogatorio di un boss del traffico di droga. Almeno 4 criminali hanno aperto il fuoco con i fucili per far fuggire il loro capo, Alexandre Bandeira de Melo. Il bambino, che stava giocando nella vicina scuola calcio, è stato raggiunto da un proiettile che l'ha ucciso sul colpo.